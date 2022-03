Nuovo trailer per Halo (serie live action Paramount+): Master Chief in missione contro il Patto

A oltre tre anni dall’annuncio e a qualche mese dal teaser, Paramount+ ha diffuso oggi il nuovo trailer e il poster della tanto attesa serie live-action di Halo, che getta uno sguardo più preciso sul protagonista Master Chief, che è interpretato da Pablo Schreiber (American Gods) e sull’universo in cui verremo catapultati.

Master Chief è stato descritto come “il soldato più avanzato della Terra nel 26° secolo e l’unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull’orlo della distruzione dal Patto, un’alleanza inarrestabile di mondi alieni impegnati nella distruzione dell’umanità”.

Si dice che la serie fanta-action – la cui prima stagione sarà composta da 10 episodi e vede tra i produttori anche Steven Spielberg – rispetterà il ​​canone dell’universo di Halo. Tutto ciò che è presente nei videogiochi, nei fumetti, nei romanzi e nelle serie precedentemente realizzate verrà quindi tenuto in considerazione durante lo svolgimento della storia.

In precedenza era stato spiegato che lo show:

Offrirà la stessa eccitazione viscerale del giocare ai VG, insieme a un’esperienza emotiva molto più profonda riguardo agli Spartani, esseri umani che hanno alterato chimicamente e geneticamente la loro umanità. La storia riguarderà il recupero di ciò che li rende umani, e quindi sarà una storia molto potente.

Parlando della storia, Pablo Schreiber ha detto:

Si svolge molto nell’universo creato dai videogiochi, ma è uno show televisivo. Possiamo espandere quell’universo e creare storie al suo interno. Verranno introdotti nuovi personaggi, e ci saranno molti personaggi familiari che tutti conosceranno dal gioco.

Nel cast in carne e ossa di Halo – che è già stata rinnovata per una seconda stagione – troveremo anche Yerin Ha, che interpreterà un nuovo personaggio nel mondo chiamato Quan Ah, Natascha McElhone (Californication), che vestirà i panni di due personaggi, Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac e Kate Kennedy.

Diversi episodi della serie saranno diretti dal regista Otto Bathurst (Peaky Blinders) e scritti dalla sceneggiatore Kyle Killen (Awake) che è anche produttore esecutivo e showrunner.

In attesa del debutto, previsto per il 24 marzo (in streaming su NOW e on demand su Sky in versione originale sottotitolata, il 28 marzo partirà su Sky Atlantic doppiata), di seguito trovate il full trailer internazionale di Halo, che ci dà un assaggio degli effetti speciali:

