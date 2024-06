Nuovo trailer per Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (serie animata Netflix): si gira per il mondo

Titolo originale : Tomb Raider: The Legend of Lara Croft , uscita : 10-10-2024. Stagioni : 1.

A qualche tempo dal teaser, Legendary Television e Crystal Dynamics han diffuso oggi il poster e il nuovo trailer di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, serie animata ispirata al mondo di Tomb Raider progettata in esclusiva per Netflix.

Hayley Atwell (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) ha prestato la voce in originale a Lara Croft.

A quanto sappiamo, la serie seguirà le avventure di Lara Croft dopo gli eventi della trilogia reboot del videogioco.

Questa la sinossi ufficiale del progetto:

Racconta l’ultima e più grande avventura dell’eroina giramondo. Venticinque anni dopo l’uscita del suo primo gioco, Lara continua a esplorare nuovi territori.

L’anime è stato scritto e prodotto da Tasha Huo. Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj, mentre Howard Bliss e Jacob Robinson supervisionano in veste di produttori.

In attesa della versione estesa e di vederla a catalogo dal 10 ottobre, di seguito trovate il nuovo teaser trailer internazionale di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, che ci dà un assaggio del suo aspetto:

