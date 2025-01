Riflessione: Dexter e le vittime del suo ‘Passeggero Oscuro’, tante e non tutte giuste

«Stanotte è la notte. E sta per succedere ancora». Queste sono le parole che appaiono in apertura del primo episodio della serie Dexter, in cui il tecnico di laboratorio esperto in ematologia Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall) guida mentre è in cerca di nuove prede.

Ciò che distingue questo show dalla maggior parte dei procedurali polizieschi è la presentazione frontale di Dexter come una figura moralmente complessa, un serial killer che (nella maggior parte dei casi) uccide altri assassini che sono riusciti a sfuggire al sistema della giustizia.

Tuttavia, questa posizione morale comincia a sgretolarsi quando i suoi piani meticolosi iniziano a sfuggire di mano, mettendo in pericolo l’identità fittizia che ha costruito con tanta cura nel corso degli anni. Questa tensione tra la nostra conoscenza intima del suo vigilante distorto e il crescente sospetto riguardo ai suoi crimini conferisce a Dexter il vantaggio necessario per diventare il procedurale teso e incentrato sul personaggio che è.

Ad ogni modo, anche le serie migliori a volte escono di strada, e Dexter inciampa e prende alcune scelte narrative discutibili nelle sue stagioni finali. Per porre rimedio, è stata quindi creata Dexter: New Blood, una proposta dedicata ai fan di lunga data, in cui la storia riprende dieci anni dopo il finale della serie originale, in cui Dexter (apparentemente) aveva simulato la sua morte.

New Blood propone un nuovo inizio per Dexter, che sembra aver soppresso i suoi istinti omicidi a favore di una vita banale, lontano dalle scene del crimine. Tuttavia, il “Passeggero Oscuro” (la personificazione concettuale del suo trauma) dentro di lui è destinato a risvegliarsi quando sarà costretto a confrontarsi con il passato, e New Blood dimostra che le vecchie abitudini e impulsi non muoiono facilmente.

Non dovrebbe essere una sorpresa, ma Dexter ha ucciso delle persone. Tante persone. È un serial killer con un elaborato modus operandi concepito per sfuggire alla rilevazione, e anche alcuni dei suoi omicidi più spontanei informano una visione del mondo consolidata. Quante persone ha ucciso Dexter? La risposta è ben 149.

Le definizioni personali di giustizia possono rapidamente diventare una pista scivolosa una volta che le intenzioni e gli ego non sono controllati. Non è fuori luogo paragonare la (auto-percepita) superiorità morale di Dexter a quella del Light Yagami di Death Note, che inizia sinceramente credendo che uccidere i criminali che sfuggono al sistema sia moralmente giustificato.

I criteri di Light per usare il Death Note potrebbero essere più arbitrari ed egoistici rispetto alla missione di Dexter, guidata dal trauma, di diventare un vigilante serial killer, ma entrambi soffrono della stessa distorta e gonfiata moralità che convenientemente bypassa l’autocritica. Mentre le intenzioni di Light si trasformano in megalomania e ossessione per giocare a fare Dio, l’interpretazione del Codice di Harry da parte di Dexter diventa sempre più fuori controllo quando la sua bussola morale (o la sua assenza) viene messa in discussione.

Non tutte le 149 persone uccise da Dexter sono state parte del suo “Rituale dell’Omicidio“, in cui rielabora gli omicidi come un’offerta per le vittime innocenti, i cui ricordi e oggetti personali vengono trasformati in oggetti di venerazione.

Ci sono uccisioni fuori dal Codice di Harry, dove Dexter ha preso di mira persone che non avevano mai ucciso nessuno prima, come nel caso dell’omicidio di Oscar Prado in legittima difesa e nell’omicidio per pietà di Camilla Figg. Ci sono stati momenti in cui Dexter ha ucciso erroneamente un innocente, come nel caso di Jonathan Farrow, il cui assistente Timothy si rivelò essere il vero assassino.

Il bisogno di Dexter di uccidere è un impulso causato dal trauma infantile, e il Codice è un modo per canalizzare questi desideri con il minor numero possibile di vittime. Tuttavia, è impossibile separare giustizia personale da vendetta personale, poiché i due spesso vanno di pari passo: questo ha portato a uccisioni personalmente motivate nel corso della serie. Esempi includono suo fratello, Brian Moser, che ha ucciso prostitute per anni, e Arthur Mitchell/Trinity Killer, i cui metodi aveva ammirato per anni.

Alla fine di Dexter: New Blood, Dexter si rende conto che il suo Codice è imperfetto e che un killer vigilante dovrebbe essere giudicato con gli stessi standard che si applicano ai criminali che ha ucciso.

Di seguito – sulle note di The Passenger di Iggy Pop – trovate il full trailer italiano di Dexter: New Blood:

