Steven DeKnight: “Basta cestinare film e serie già filmati; servono sanzioni agli studi”

Steven DeKnight, showrunner della serie di Daredevil di Netflix, non sembra essere per niente soddisfatto dell’attuale tendenza degli studios ad accantonare progetti cinematografici e televisivi dopo che sono già stati girati.

AMC ha ad esempio recentemente cancellato due serie televisive già concluse, tra cui la seconda stagione di 61st Street, che è stata ‘epurata’ dal palinsesto al termine delle riprese. Poi c’è stata Invitation to a Bonfire, di cui erano già stati filmati quattro episodi sui sei previsti. E si dice che la Marvel potrebbe aver cancellato la serie Echo dopo il completamento delle riprese.

Persino HBO Max ha inanellato alcune cancellazioni, tra cui il film su Batgirl e Scoob! Holiday Haunt, mentre diversi show televisivi e lungometraggi sono stati completamente rimossi dal catalogo americano, tra cui Westworld, The Nevers e centinaia di episodi di classici show animati tra cui Looney Tunes e I Flintstones.

StevenDeKnight ha ora denunciato questa brutta tendenza, dichiarando su Twitter:

La WGA, la DGA e la SAG-AFTRA devono dare un giro di vite a questa pratica durante le prossime trattative. Qualora si perpetrasse una pratica del genere, si dovrebbe rischiare di incorrere in ENORMI sanzioni finanziarie pagate al cast, alla troupe e ai creativi [delle serie e film cancellati]. Vedrete che si fermerebbe questa pratica molto velocemente.

Sarà interessante vedere se i sindacati tirati in causa alla fine si opporranno apertamente. Tra l’altro, non può che apparire assurdo come tali progetti vengano abbandonati senza ritegno dopo che vi sono stati impiegati tempo, talento e – soprattutto – denaro …

