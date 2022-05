Teaser e data di uscita per Cobra Kai, stagione 5: serve l’aiuto di una vecchia conoscenza

Durante il panel di Cobra Kai di questa settimana al ‘Netflix is ​​a Joke’ Festival, in cui il cast e i produttori della popolare serie si sono riuniti, lo streamer ha deciso di fare un regalo ai fan per concludere la serata in bellezza: è stato infatti rivelato il primo teaser trailer della quinta stagione del sequel del franchise cinematografico The Karate Kid, insieme alla data di debutto.

Questa la trama ufficiale:

Dopo l’esito scioccante del torneo di All Valley, Terry Silver (Thomas Ian Griffith) amplia l’impero di Cobra Kai e cerca di rendere il suo “nessuna pietà” l’unico stile presente in zona.

Con Kreese (Martin Kove) dietro le sbarre e Johnny Lawrence (William Zabka) che mette da parte il karate per rimediare ai danni da lui provocati, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Nel cast troviamo anche Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni Decenzo (Demetri), Vanessa Rubio (Carmen), Peyton List (Tory), with Dallas Dupree Young (Kenny), Oona O’Brien (Devon) e Griffin Santopietro (Anthony).

La serie – che è stata creata e scritta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg – è stata originariamente presentata in anteprima su YouTube Red, ma dopo che è stata cancellata, Netflix l’ha ripescata ed è diventata un buon successo di pubblico.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) della stagione 5 di Cobra Kai, che arriverà su Netflix il 9 settembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube