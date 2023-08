Teaser e dettagli per Goldrake U: serie reboot per festeggiare i 50 anni del robottone

UFO Robot Grendizer (o UFO Robot Goldrake), scritto originariamente dal maestro Go Nagai, è stato ora riportato in vita per l’era moderna e sarà trasmesso nel corso del 2024 sotto forma di reboot seriale col titolo di Grendizer II (o Goldrake U)!

Trasmesso per la prima volta dal 1975 al 1977, il cartone animato di genere mecha prodotto dalla Toei Animation è stato un clamoroso successo in tutto il mondo, e per celebrarne i 50 anni si è pensato di rinverdirne la memoria (e l’estetica).

Lo staff del nuovo progetto – di cui sono stati diffusi il poster e un primo veloce teaser trailer – comprende il regista Mitsuo Fukuda (Gundam Seed, Future GPX Cyber Formula) e lo sceneggiatore Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury).

Del character design si è occupato Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion, Wolf Children) mentre la colonna sonora è stata composta da Kohei Tanaka (One Piece, Sakura Wars).

Go Nagai fidura tra i produttori esecutivi della serie animata, che è prodotta dalla GAINA (ex Fukushima Gainax, lo studio fondato dalla Gainax a Fukushima nel 2015).

In attesa di qualcosa di più corposo, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Goldrake U, che ci dà una prima idea di quello che vedremo:

Fonte: YouTube