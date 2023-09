Teaser per Devil May Cry, Dante è pronto a combattere nella serie anime di Netflix

A ben cinque anni dalle prime notizie in merito, Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il primo teaser trailer della nuova serie animata dedicata a Devil May Cry.

Il progetto è stato sviluppato dal produttore Adi Shankar (Castlevania), che in precedenza aveva annunciato che la prima stagione sarebbe stata composta da 8 episodi.

Devil May Cry si articolerà in più stagioni e vedrà la partecipazione di alcuni personaggi già molto noti ai fan, tra cui Lady e Vergil.

Per chi non lo sapesse, Devil May Cry vede protagonista Dante, un cacciatore di demoni che ha l’unico obiettivo vendicare la morte di sua madre.

Non sono ancora stati rivelati i doppiatori.

Sappiamo anche che Capcom ha collaborato con Shankar al progetto insieme a Hiroyuki Kobayashi, che è stato produttore del videogioco originale.

In attesa della versione estesa e di capire la data di debutto, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Devil May Cry, che ci dà un assaggio rapidissimo di quello che vedremo:

Fonte: YouTube