Teaser per Fallout (serie Prime Video): la Terra del futuro è in mano a mostri e mutanti

A qualche giorno dalle primissime immagini, gli Amazon Studios hanno oggi diffuso il poster e il teaser trailer di Fallout, serie live action che adatta l’omonima e popolarissima saga di di videogiochi sci-fi.

Questa la trama ufficiale:

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Jonathan Nolan ha diretto l’episodio iniziale. Gli showrunner di Fallout sono Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner.

Tra i protagonisti dello show ci sono Ella Purnell nel ruolo di “Lucy”, un’abitante del Vault ottimista con uno spirito tutto americano. La sua natura pacifica e idealista viene messa alla prova quando le persone fanno del male ai suoi cari; Aaron Moten come “Maximus”, un giovane soldato nasconde il suo tragico passato mentre presta servizio in una fazione militarista chiamata Confraternita d’Acciaio.

Crede nella nobiltà della missione della Confraternita di portare la legge e l’ordine nella Zona Contaminata, e farà di tutto per promuovere i suoi obiettivi; Walton Goggins come “Il Ghoul”, che sopravvive nella Zona Contaminata come cacciatore di taglie. È pragmatico, spietato e nasconde un passato misterioso; Kyle MacLaughlin come “Soprintendente Hank”, il soprintendente del Vault 33 e padre di Lucy. È desideroso di cambiare il mondo in meglio.

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di I don’t want to see tomorrow di Nat ‘King’ Cole – trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Fallout, che debutterà il 12 aprile 2024. che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: Prime Video