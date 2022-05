Teaser per Gangs of London, stagione 2: Londra è una polveriera

A quasi due anni ormai dalla prima (la recensione), Sky Atlantic ha finalmente diffuso oggi l’attesissimo teaser trailer della seconda stagione di Gangs of London – Il volto oscuro di Londra, acclamata serie originale crime drama europea creata da Gareth Evans (The Raid) e Matt Flannery che vedeva tra i protagonisti Sope Dirisu e Joe Cole.

Questa la trama ufficiale dei nuovi episodi:

Ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”.

Stanchi di starsene a guardare dall’alto una città che sta precipitando nel caos, “gli Investitori” decidono di chiamare i rinforzi per riprendere il controllo. Vecchie conoscenze e new entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo i nemici giurati a lavorare insieme e i membri della famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per conquistare l’anima di Londra?

La seconda stagione di Gangs of London vedrà il ritorno nel cast anche di Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane.

Al loro fianco ci saranno le new entry Waleed Zuaiter (Baghdad Central, The Spy) nei panni di Koba, la rapper francese Jasmine Armando nel suo primo ruolo televisivo nei panni di Saba, Fady El-Sayed (Baghdad Central, A Private War) nel ruolo di Faz, Salem Kali (Il profeta, Dealer) in quelli di Basem e Aymen Hamdouchi (SAS: Red Notice, Criminal: UK) come Hakim.

Della regia dovrebbe invece essersi occupato Corin Hardy (The Nun).

In attesa della versione estesa e della data di debutto, di seguito trovate il teaser trailer italaino della stagione 2 di Gangs of London:

Fonte: YouTube