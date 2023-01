Teaser per Invincible, stagione 2 (serie animata Amazon): l’attesa sta per finire, quasi

A due anni dall’uscita della prima stagione (la recensione), gli Amazon Studios hanno infine diffuso oggi un video annuncio che gioca proprio con l’impazienza dei fan per vedere i nuovi episodi della serie animata Invincible, che adatta l’omonima saga a fumetti creata da Robert Kirkman e disegnata da Cory Walker e Ryan Ottley.

Il filmato mostra il protagonista Mark Grayson (doppiato in originale da Steven Yeun) e Allen l’Alieno (Seth Rogen) mentre discutono proprio del ritardo seduti a una tavola calda.

La serie segue le imprese del diciassettenne Mark, un ragazzo come tutti gli altri della sua età – tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Quando Mark sviluppa i propri poteri, però, scopre che l’eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Il cast di voci americane comprende anche Sandra Oh, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Zachary Quinto, Mahershala Ali, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin e Khary Payton.

In attesa di vederla su Prime Video nella seconda parte del 2023, di seguito trovate intanto il teaser internazionale che annuncia scherzosamente la seconda stagione di Invincible:

Fonte: YouTube