Teaser per Scavengers Reign, serie sci-fi animata per adulti di HBO Max

HBO Max ha ordinato una prima stagione della serie fanta-drammatica pensata per un pubblico adulto Scavengers Reign, diffondendone un primo teaser trailer nel corso dell’Annecy International Animation Film Festival.

Puntando ad un’uscita nel corso del 2023, è stata co-creata e prodotta dagli animatori, sceneggiatori e registi Joe Bennett e Charles Huettner.

Questa la trama ufficiale:

L’equipaggio superstite di un mercantile danneggiato nello spazio profondo rimane arenato su un pianeta bellissimo, ma spietato.

Cominciano così a conoscere la vera natura di questo pianeta mentre gli uomini cercano di sopravvivere abbastanza a lungo per poter scappare, o essere salvati.

Scavengers Reign si basa sul cortometraggio Scavengers, presentato in anteprima nel blocco ‘Toonami’ di Adult Swim nel dicembre 2016.

Lo show è prodotto dalla Titmouse, la pluripremiata società di produzione di animazione già dietro a prodotti come The Boys: Diabolical e il prossimo Beavis e Butt-Head Do the Universe.

In attesa di aggiornamenti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Scavengers Reign, che ci dà un assaggio delle sue particolari animazioni:

