Teaser per Scott Pilgrim Takes Off (serie animata Netflix): torna il cast originale alle voci

Netflix ha diffuso a sorpresa il poster e il teaser trailer di Scott Pilgrim Takes Off, serie animata in 8 episodi che vede coinvolto il regista Edgar Wright, già dietro alla mdp per Scott Pilgrim vs. the World.

A monte c’è ovviamente l’omonima saga a fumetti di Bryan Lee O’Malley, e sappiamo che il cast originale del film del 2010 è tornato in blocco per dare voce ai relativi personaggi disegnati.

Questo l’elenco: Michael Cera è il protagonista Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers), Satya Bhabha (Matthew Patel), Kieran Culkin (Wallace Wells), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Brandon Routh (Todd Ingram), Jason Schwartzman (Gideon Graves), Johnny Simmons (“Young” Neil Nordegraf), Mark Webber (Stephen Stills), Mae Whitman (Roxie Richter) ed Ellen Wong (Knives Chau).

Edgar Wright ha commentato: Nel corso degli anni i fan mi hanno chiesto se ci sarebbe stato un sequel del film o qualche altro tipo di continuazione. Sapevo che un sequel live-action era improbabile, ma di solito rimandavo suggerendo che forse un adattamento anime sarebbe stata una strada interessante da percorrere. E poi, ecco che un giorno Netflix mi ha contattato per sottopormi proprio questa idea. Ma ancora meglio, il nostro brillante creatore Bryan Lee O’Malley aveva un’idea molto più avventurosa di un semplice adattamento dei fumetti originali. Bryan Lee O’Malley e BenDavid Grabinski, l’autore e l’artista delle graphic novel pubblicate dal 2004 al 2010, sono produttori esecutivi, sceneggiatori e showrunner. Edgar Wright sarà il produttore esecutivo, mentre Science SARU è lo studio di animazione che si è occupato delle animazioni. Abel Gongora si è occupato della regia.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Scott Pilgrim Takes Off, che debutterà il 17 novembre, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: Netflix