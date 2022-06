Teaser per The Midnight Club (serie Netflix): la morte è un rito di passaggio per Mike Flanagan

Titolo originale : The Midnight Club , uscita : 07-10-2022. Stagioni : 1.

A due anni dalle prime notizie in merito, Netflix finalmente diffuso il poster e il teaser trailer di The Midnight Club, nuova serie di Mike Flanagan (Hill House, Midnight Mass) che adatta l’omonimo romanzo per ragazzi del 1994 di Christopher Pike, assieme anche ad altre storie dell’autore.

Mike Flanagan ha lavorato al progetto insieme a Leah Fong (C’era una volta), e ha diretto personalmente alcuni episodi.

La formazione completa dei registi di The Midnight Club include anche

Emmanuel Osei-Kuffour (Black Box)

(Black Box) Axelle Carolyn (Bly Manor, Creepshow)

(Bly Manor, Creepshow) Viet Nguyen (Le terrificanti avventure di Sabrina)

(Le terrificanti avventure di Sabrina) Morgan Beggs (C’era una volta)

(C’era una volta) Michael Fimognari (To All the Boys: Always and Forever)

Questa la trama ufficiale:

In un maniero dalla storia misteriosa, gli otto membri del Midnight Club si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontare storie sinistre e per cercare segni del soprannaturale dall’aldilà.

Il cast della serie di Mike Flanagan include Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Annarah Cymone, William Chris Sumpter, Adia, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan, con Zach Gilford e Heather Langenkamp (la saga di Nightmare).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Midnight Club, che debutterà il 7 ottobre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

