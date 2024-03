Teaser per The Penguin (serie HBO): Gotham attende l’ascesa di un nuovo signore del crimine

A qualche mese dal primo assaggio, Max (ex HBO Max) ha diffuso ora il primo teaser trailer e il poster della serie The Penguin, spin-off in 8 episodi del film The Batman che avrà naturalmente come protagonista Colin Farrell, nei panni del popolare cattivo dei fumetti DC.

Cristin Milioti (Palm Springs) interpreta la co-star femminile Sofia Falcone, figlia di Carmine Falcone (John Turturro al cinema).

Non ci sono i dettagli della trama, ma sappiamo che The Penguin riprenderà dopo gli eventi del film, con Sofia in lotta con il Pinguino per il controllo della città in seguito agli omicidi compiuti dall’Enigmista.

La regista Craig Zobel (The Hunt) ha diretto i primi due episodi. Lauren LeFranc ha scritto – ed è showrunner. Matt Reeves è produttore esecutivo insieme a Farrell, LeFranc e Dylan Clark.

Nel cast di The Penguin troviamo anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House Of Sand And Fog) eDeirdre O’Connell (Outer Range).

Colin Farrell ha commentato:

Il mondo che Matt Reeves ha creato per ‘The Batman’ merita uno sguardo più profondo attraverso gli occhi di Oswald Cobblepot. Non potrei essere più entusiasta di continuare l’esplorazione di Oz mentre sale tra i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarà bello riportarlo per le strade di Gotham per un po’ di follia e di caos.

In attesa della versione estesa e della data di uscita (si parla di un generico ‘autunno’), di seguito trovate il teaser trailer internazionale di The Penguin:

