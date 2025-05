Teaser per The Sandman, stagione 2: gli Eterni si riuniscono per discutere

Titolo originale : The Sandman , uscita : 05-08-2022. Stagioni : 3.

Netflix distribuirà la seconda e ultima stagione di The Sandman in due volumi: i primi 6 episodi debutteranno il 3 luglio, seguiti dagli ultimi 5 il 24 luglio.

La serie dark fantasy, cancellata dopo le inquietanti accuse rivolte a Neil Gaiman — che ha sviluppato e prodotto la serie oltre ad aver scritto il fumetto originale — promette comunque di portare l’arco narrativo di Sogno verso una conclusione epica.

Questa la trama ufficiale:

Dopo un incontro fatale con la sua famiglia, Sogno degli Eterni dovrà affrontare una serie di decisioni impossibili nel tentativo di salvare sé stesso, il suo regno e il mondo della veglia, sconvolti dalle conseguenze delle sue colpe passate.

Per redimersi, Sogno dovrà confrontarsi con antichi amici e nemici, dei, mostri e mortali. Ma il percorso verso il perdono sarà pieno di svolte impreviste, e la vera assoluzione potrebbe richiedere a Sogno di sacrificare tutto ciò che gli resta.

Nel cast tornano Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar e Razane Jammal.

Si aggiungono alla “famiglia” in questa stagione Ruairi O’Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O’Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore e Steve Coogan.

“Gli Eterni dovrebbero essere proprio questo: eterni,” spiega lo showrunner Allan Heinberg. “Sono destinati a esistere in eterno. Non dovrebbero cambiare. Ma il cambiamento è, ovviamente, inevitabile ed essenziale alla vita. E questo è qualcosa che Dream si rifiuta di accettare – all’inizio. Ma quando uno degli Eterni cambia, le ripercussioni sono colossali per tutti noi.”

Alla scrittura degli episodi hanno partecipato, oltre a Heinberg, anche Ameni Rozsa, Alex Newman-Wise, Austin Guzman, Shadi Petosky, Jim Campolongo, Vanessa Benton, Jay Franklin, Greg Goetz e Marina Marlens.

Alla regia è tornato Jamie Childs, già dietro la macchina da presa in quattro episodi della prima stagione, per dirigere tutti gli 11 episodi finali.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano della stagione di The Sandman:

