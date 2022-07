Teaser per Trigun Stampede: Vash ritorna in azione nella serie anime reboot

La Toho Animation ha diffuso oggi a sorpresa il primo teaser trailer di Trigun Stampede, nuovo adattamento anime voluto dallo Studio Orange (Beastars) che è stato diretto da Kenji Mutō, con Kōji Tajima operativo in qualità di concept designer e accreditato per il nuovo aspetto del protagonista, Vash the Stampede.

Lo studio giapponese ha confermato che il debutto della serie fanta-western è pianificato per il 2023. Al momento, non sono noti dettagli specifici sulla trama. Crunchyroll ha ottenuto la licenza di distribuzione globale.

Per chi non lo sapesse, Trigun è un manga giapponese creato da Yasuhiro Nightow pubblicato inizialmente tra il 1995 e il 1997. Già nel 1998 Madhouse ne portò sul piccolo schermo una trasposizione animata in 26 episodi, arrivata con successo anche in Italia.

Questa la storia del manga:

Un uomo tranquillo, un ragazzo innocuo. Eric non è altro che questo per tutti i suoi concittadini, ed in particolar modo per la giovane Rina e l’anziana Sheril che lo hanno adottato. Ma quando la vita di Rina è minacciata da una banda di malviventi, il giovane ed inetto Eric non esita a rischiare la vita pur di salvarla. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa simile da lui. Nessuno tranne forse un misterioso straniero, un uomo che dice di essere un sacerdote ed insiste nel chiamarlo Vash …

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer senza sottotitoli di Trigun Stampede, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

Fonte: YouTube