Teaser per Twilight of the Gods (serie animata Netflix): di Zak Snyder rielabora la mitologia norrena

Titolo originale : Twilight of the Gods , uscita : 19-09-2024. Stagioni : 1.

Netflix ha diffuso il primissimo teaser trailer di Twilight of the Gods, serie animata per un pubblico adulto creata da Zack Snyder.

Il progetto è stato annunciato un paio di anni fa e parla della mitologia norrena, raccontando una storia di vendetta.

Questa la trama ufficiale:

In un mondo mitico di grandi battaglie, grandi imprese e grande disperazione, LEIF, un re mortale, viene salvato sul campo di battaglia da SIGRID, una guerriera dalla volontà di ferro di cui si innamora.

La prima notte di nozze, SIGRID e LEIF sopravvivono alla furia del terrore di THOR, che li spinge – insieme a un gruppo di crociati – a una missione di vendetta contro ogni previsione e senza pietà.

Questa eroica storia di amore, perdita e vendetta è un viaggio all’inferno e oltre … attraverso terre fantastiche, campi di battaglia feroci e sanguinosi e guerre combattute contro dei e demoni.

Il cast di doppiatori originale comprende Sylvia Hoeks come Sigrid, Stuart Martin come Leif, Pilou Asbæk come Thor, John Noble come Odino, Paterson Joseph come Loki, Rahul Kohli, Jamie Clayton, Kristopher Hivju, Peter Stormare, Jamie Chung, Lauren Cohan e Corey Stoll.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Twilight of the Gods, che debutterà il 19 settembre, che ci dà un assaggio delle animazioni:

Fonte: YouTube