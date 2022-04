Teaser trailer e data di uscita per Love, Death & Robots – Vol. 3

A quasi un anno esatto dalla messa a catalogo della seconda (la recensione), Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il teaser trailer della terza stagione della serie antologica fanta-horror per adulti Love, Death & Robots, creata da Tim Miller e David Fincher nel 2019.

Questa la sinossi ufficiale:

Terrore, immaginazione e bellezza si combinano in nuovi episodi che vanno dalla scoperta di un antico male a un’apocalisse comica, raccontando storie brevi sorprendenti e piene di fantasia, di orrore e di fantascienza con arguzia e una caratteristica inventiva visiva.

Non è ancora chiaro quanti saranno gli episodi complessivi, i titoli o chi li abbia diretti.

Alla terza stagione della serie hanno collaborato anche Jennifer Miller (The Commissioning) e Joshua Donen (House of Cards, Gone Girl, Mindhunter), storico collaboratore di David Fincher.

In attesa di queste informazione, e della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Love, Death & Robots – Volume 3, che finirà nel catalogo di Netflix il 20 maggio, che getta un primo sguardo su quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube