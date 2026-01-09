Sezione:

Home » TV » Horror & Thriller » Full trailer per The ‘Burbs, serie che aggiorna il cult di Joe Dante dell’89

Titolo originale: The 'Burbs , uscita: 08-02-2026. Stagioni: 1.

Full trailer per The ‘Burbs, serie che aggiorna il cult di Joe Dante dell’89

09/01/2026 trailer news di Stella Delmattino

Nel cast ci sono Keke Palmer e Jack Whitehall

the burbs serie 2026

A qualche mese dal teaser, Peacock ha lanciato ora il full trailer di The ‘Burbs, nuova serie comedy–mistery ispirata all’omonimo cult del 1989 di Joe Dante con Tom Hanks e Carrie Fisher (da noi uscito come L’erba del vicino). Stavolta, però, la piattaforma di streaming propone un’interpretazione moderna e più cupa della vita da sobborgo americano.

Nel ruolo dei protagonisti troviamo Keke Palmer e Jack Whitehall, rispettivamente Samira e Rob, una giovane coppia che decide di trasferirsi nella casa d’infanzia di lui per ricominciare da capo. Ma la loro tranquilla nuova vita prende presto una piega inquietante quando un misterioso vicino si trasferisce di fronte, risvegliando segreti sepolti e minacce impreviste.

La sinossi ufficiale di Peacock descrive la serie come “una storia in cui i vecchi segreti del vicinato riaffiorano e nuove minacce mortali infrangono l’illusione della serenità suburbana”, puntando su quell’atmosfera di paranoia domestica che rese l’originale di Joe Dante un cult intramontabile.

Nel cast anche Julia Duffy, Paula Pell, Mark Proksch, Kapil Talwalkar, Kyrie McAlpin e Justin Kirk. La serie è creata da Celeste Hughey, che ne firma anche la sceneggiatura e la produzione esecutiva insieme a Rachel Shukert (GLOW).

Keke Palmer ha commentato con entusiasmo:

“Sono davvero felice che il pubblico possa vedere la serie. Tutto il cast e la troupe hanno portato gioia e creatività sul set, e credo che gli spettatori si divertiranno un mondo a guardarla.”

In attesa di capire quando la vedremo in Italia, di seguito trovate il full trailer internazionale di The ‘Burbs, che debutterà in streaming l’8 febbraio:

