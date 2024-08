The Umbrella Academy, stagione 4: la recensione dei 6 episodi che chiudono la serie Netflix

La scorsa settimana Netflix ha caricato sul canale YouTube un video del cast di The Umbrella Academy che riassume le prime tre stagioni. Oltre 250mila persone lo hanno guardato per rinfrescarsi la memoria sugli eventi della serie di antieroi ispirata all’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, ma – va detto – che non è di grande aiuto: gli interpreti stessi sembravano infatti confusi dalla trama (se così si può chiamare …) quanto gli spettatori.

Anche la rinfrescata all’inizio della quarta – e ultima – stagione di The Umbrella Academy non è molto utile. Non importa. A quanto pare, la maggior parte di ciò che è successo fin qui era insignificante.

La serie riprende sei anni dopo l’ultima volta che abbiamo visto i fratelli Hargreeves, che – dopo aver viaggiato nel tempo in un’altra linea temporale per evitare una morte certa per mano del loro padre adottivo alieno Reggie (Colm Feore) – hanno perso tutti i loro poteri, diventando estremamente normali: Viktor (Elliot Page) ora possiede un bar in Canada; Diego (David Castañeda) è un fattorino e cresce la sua ormai seienne figlia insieme a Lila (Ritu Arya), che sembra essere passata da assassina spietata a mamma stressata; Luther (Tom Hopper) sbarca invece il lunario facendo lo spogliarellista.

Più interessante è lo sviluppo dell’ex immortale, ora sobrio ed ex tossicodipendente Klaus, che si trasforma in un ipocondriaco germofobico, coprendo il seminterrato della sorella Allison dove vive con il pluriball, e del fratello Cinque, che ha un nuovo lavoro come agente segreto della CIA infiltrato tra estremisti complottisti.

Non abbiamo tuttavia molto tempo per goderci questo approfondimento a ritmo più lento della vita post-supereroistica dei nostri protagonisti. Alla fine del primo episodio, infatti, hanno tutti bevuto un bicchierino di Marigold (contro la loro volontà) e hanno riacquistato i loro poteri.

Da quel momento in poi, The Umbrella Academy tenta la stessa tattica di prima: sopraffare chi guarda con dosi di trama e di espedienti per far sì che non ci si accorga di quanto in realtà sia tutto esile e insensato. Ma il fatto che ci siano solo 6 episodi anziché i soliti 10 si rivela a conti fatti una benedizione.

Seguono SPOILER La trama ingrana quando i fratelli accettano di salvare la figlia di uno sconosciuto che teme sia stata plagiata e messa contro di lui da una setta. Perché mai dovrebbero accettare di fare una cosa del genere, avendo ciascuno professato quanto fossero più felici ora che la Umbrella Academy si era sciolta? A) questo tizio possiede artefatti dalla linea temporale in cui gli Hargreeves erano supereroi famosi, e B) sua figlia è Jennifer. Sapete, quella dell’”incidente Jennifer” che ha ucciso Ben, il fantasma che seguiva Klaus?

Questa missione li porta così in una trappola organizzata da Gene e Jean, una coppia sposata che guida quella setta (interpretata dalla coppia reale formata da Nick Offerman e Megan Mullally).

Sono ossessionati dall’idea che ci siano più linee temporali – il colpo di scena è, ovviamente, che hanno ragione – e vogliono provocare ‘La Purificazione‘, che credono resetterà il mondo e li porterà nella ‘vera’ linea temporale.

La Purificazione, come avrete intuito, è solo un altro modo di dire Apocalisse – dopo tutto, cos’è una stagione di The Umbrella Academy senza l’imminente fine del mondo? Oltre a contenere le risposte sulla morte di Ben, Jennifer è anche l’araldo della Purificazione. Fine SPOILER

Come sappiamo, i fratelli funzionano meglio quando lavorano tutti insieme, ma gli sceneggiatori hanno ancora una volta deciso di scrivere una stagione che li separa in innumerevoli trame disparate, tanto mediocri quanto noiose.

Alcune bizzarre distrazioni – quelle interminabili scene di ballo, un calamaro gigante con una bambina all’interno – e le consuete complicazioni temporali non possono nascondere il fatto che questa ultima stagione sia del tutto prevedibile.

Quando The Umbrella Academy ha fatto il suo esordio nel 2019, era sembrato davvero un prodotto fresco ed emozionante concettualmente. Oggi è solo un’altra serie di supereroi – o presunti tali – che usa la ‘tattica dello shock’ per attirare l’attenzione del fedele appassionato. Qualche anno fa, saremmo stati triste di sentire che stava per chiudere i battenti. Ora, siamo in prima fila nella black parade (l’avete capita vero?).

Per chi volesse approfondire, il creatore Steve Blackman ha dato la sua spiegazione del finale e della scena post-credits.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano della quarta – e ultima – stagione di The Umbrella Academy, su Netflix dall’8 agosto:

