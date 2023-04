Trailer e data di uscita per Star Wars: Visions, stagione 2 (su Disney+): 9 corti animati in tutte le salse

Nel corso della Star Wars Celebration, Lucasfilm ha svelato il poster e il trailer di Star Wars: Visions Volume 2, nuova stagione dell’antologia animata che arriverà a circa due anni dalla prima stagione (la recensione)

Non si sa molto delle trama dei 9 nuovi cortometraggi provenienti da altrettanti studi di tutto il mondo, che utilizzeranno gli stili di animazione più accattivanti provenienti da una varietà di paesi e di culture, offrendo una nuova prospettiva dinamica sul mito di Star Wars.

Produttori esecutivi della serie sono Josh Rimes, James Waugh e Jacqui Lopez, mentre tra i doppiatori originali figurano:

“Screecher’s Reach”: Eva Whittaker

“I Am Your Mother”: Maxine Peake, Charithra Chandran

“Journey to the Dark Head” (Dub): Ashley Park, Eugene Lee Yang

“The Bandits of Golak”: Suraj Sharma

“The Pit”: Daveed Diggs

“Aau’s Song”: Cynthia Erivo

Rivelati anche i nomi dei registi di ciascun segmento:

Rodrigo Blaas, sceneggiatore/regista del corto “Sith” per lo studio El Guiri, dalla Spagna

Paul Young, regista di “Screecher’s Reach” per Cartoon’s Saloon, dall’Irlanda

Gabriel Osorio, sceneggiatore/regista del corto “In the Stars” per lo studio Punkrobot, dal Cile

Magdalena Osinska, regista di “I Am Your Mother” per lo studio Aardman, dal Regno Unito

Hyeong-Geun Park, dello Studio Mir, regista del corto “Journey to the Dark Head”, dalla Corea del Sud

Julien Chheng, regista del corto “The Spy Dancer” per lo Studio La Cachette, dalla Francia

Milind Shinde, fondatore di India’s 88 Pictures e produttore esecutivo di “The Bandits of Golak”

LeAndre Thomas, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo del corto “The Pit”; Arthell Isom, fondatore di D’ART Shtajio e produttore esecutivo di “The Pit”

Nadia Darries e Daniel Clarke, co-registi del corto “Aau’s Song” per lo studio Triggerfish, dal Sud Africa

In attesa di vederla nel catalogo di Disney+ dal 4 maggio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Star Wars: Visions Volume 2, che ci dà un assaggio della varietà di animazioni impiegate:

Fonte: YouTube