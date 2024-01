Trailer per Constellation (serie Apple TV+): Noomi Rapace lascia la memoria nello spazio

Apple TV+ ha svelato oggi il poster e il trailer di Constellation, serie fanta-thriller in 8 episodi interpretata da Noomi Rapace (“Millennium – Uomini che odiano le donne”, “Non sarai sola”) e da Jonathan Banks (“Breaking Bad”, “Better Call Saul”).

Questa la trama ufficiale:

Jo (Rapace), è un’astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi.

La serie viene descritta come ‘un’avventura spaziale ricca di azione che esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso.’

Nel cast di Constellation – che è stata creata da Peter Harness (“Il commissario Wallander”, “The War of the Worlds”, “Doctor Who”) – figurano anche James D’Arcy (“Agent Carter”, “Oppenheimer”), Julian Looman (“Emily in Paris”, “Mallorca Crime”), William Catlett (“A Thousand and One”, “Coppia diabolica”), Barbara Sukowa (“Passioni violente”, “Hannah Arendt”) e Rosie e Davina Coleman nel ruolo di Alice.

I registi che si sono alternati in regia sono Michelle MacLaren (“Shining Girls”, “The Morning Show”, “Breaking Bad”), Oliver Hirschbiegel (“La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler”, “The Experiment – Cercasi cavie umane”) e Joseph Cedar (“Footnote”, “Our Boys”).

In attesa di vederla su Apple TV+ dal 21 febbraio coi primi tre episodi, di seguito trovate intanto il trailer internazionale di Constellation, che ci offre un corposo assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube