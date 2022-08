Trailer per Fate: The Winx Saga, stagione 2: una nuova minaccia per Bloom e le sue amiche

Titolo originale : Fate: The Winx Saga , uscita : 22-01-2021. Stagioni : 2.

A un anno e mezzo dalla prima stagione (la recensione), Netflix ha ora diffuso il trailer della seconda stagione di Fate: The Winx Saga, serie fantasy in live action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) che si ispira al popolare cartone animato creato da Iginio Straffi.

Questa la trama ufficiale:

La scuola è tornata operativa sotto l’autorità militante dell’ex direttrice dell’Alfea, Rosalind.

Con i Bruciati fuori dai giochi, la Dowling “scomparsa” e Silva imprigionata per tradimento, l’Alfea è cresciuta con nuova magia, nuove storie d’amore e nuovi volti.

Ma quando le fate iniziano a scomparire nella notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nell’ombra. Una di quelle che dovranno fermare prima che devasti l’intero Oltre Mondo.

Tra i protagonisti dei 7 episodi da 50 minuti troveremo Abigail Cowen, Hannah Van Der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Paulina Chávez, Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken, Éanna Hardwicke e Miranda Richardson.

In attesa della controparte in italiano, di seguito trovate il trailer internazionale della stagione 2 di Fate: The Winx Saga, che debutterà nel catalogo di Netflix il 16 settembre:

Fonte: YouTube