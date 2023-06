Trailer per Good Omens, stagione 2 (serie Prime Video): Gabriele ha problemi e va nascosto

A qualche settimana dal poster, gli Amazon Studios hanno diffuso oggi il trailer della seconda stagione della serie fantasy Good Omens (la recensione della prima stagione). Michael Sheen (Quiz, Staged) e David Tennant (Des) sono naturalmente i protagonisti, nei panni rispettivamente dell’angelo Azraphel e del demone Crowley.

Le riprese dei 6 episodi della nuova stagione si sono svolte in Scozia.

Questa la trama ufficiale:

Azraphael e Crowley stanno tornando alla normalità, vivendo a Londra tra i mortali, quando un nuovo angelo, Muriel, si presenta inaspettatamente alla loro porta. L’angelo (e il nuovo angelo) e il demone dovranno quindi risolvere un mistero prima di poter tornare alla loro vita domestica.

Lo scrittore Neil Gaiman è ancora una volta executive producer e co-showrunner della serie, al fianco dell’executive producer Douglas Mackinnon, che ricopre nuovamente anche il ruolo di regista.

Qualche tempo fa, Neil Gaiman commentava:

Sono passati trentun’anni da quando è stato pubblicato ‘Good Omens’, il che significa che ne sono passati trentadue dalla notte in cui Terry Pratchett ed io ce ne stavamo nei nostri rispettivi letti in una stanza d’alberto a Seattle, durante una World Fantasy Convention, e progettavamo il sequel. Ho avuto modo di utilizzare alcune parti di quel sequel in Good Omens – ed ecco da dove sono venuti i nostri angeli. Terry non è più qui, ma quando era ancora tra noi avevamo parlato di ciò che volevamo fare con “Good Omens” e di che direzione avrebbe dovuto prendere la storia.

E ora, grazie a BBC Studios e Amazon, ho l’occasione di portarla proprio in quella direzione. Ho coinvolto meravigliosi collaboratori e John Finnemore, è salito a bordo per portare il testimone insieme a me. Ci sono moltissime domande che le persone hanno fatto riguardo a ciò che è successo dopo (e anche a ciò che è successo prima) ai nostri angelo e demone preferiti. Ed ecco le risposte in cui speravate. Torneremo a Soho per svelare, attraverso viaggi nel tempo e nello spazio, un mistero che ha inizio con un angelo che se ne va in giro per Soho senza memoria.

Rob Wilkins ha affermato:

Terry e Neil hanno sempre saputo che Crowley e Azraphel non erano personaggi da una storia sola e hanno per lungo tempo nutrito piani per ampliare le loro avventure. Le strabilianti performance di David e Michael l’hanno fatta diventare una vera necessità. Terry sarebbe stato certamente molto felice di come hanno dato vita ai suoi personaggi, e entusiasta, come lo sono io ora, che una seconda stagione sia in lavorazione.

Good Omens è basata sul romanzo del 1990 Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, di Terry Pratchett e Neil Gaiman.

Nel foltissimo cast troveremo anche John Hamm, Derek Jacobi, Dame Siân Phillips, Mark Gatiss, Steve Pemberton, Reece Shearsmith, Niamh Walsh, Tim Downie, Pete Firman, Andi Osho, Alex Norton, Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda e Shelley Conn.

In attesa di vederla a catalogo dal 28 luglio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della seconda stagione di Good Omens:

© Riproduzione riservata