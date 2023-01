Trailer per Hunters, stagione 2: la seconda vita di Hitler è agli sgoccioli

A circa tre anni dalla prima (la recensione), Prime Video ha diffuso oggi il trailer della seconda – e ultima – stagione di Hunters, serie action drammatica con protagonista Al Pacino.

New entry è Jennifer Jason Leigh, mentre ritroveremo anche Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America.

Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.

Hunters è stata creata da David Weil ed è prodotta da Prime Video, dalla Monkeypaw Productions di Jordan Peele e da Story Mill Media.

Di seguito trovata il trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) della seconda stagione di Hunters, che verrà messa a catalogo il 13 gennaio:

Fonte: YouTube