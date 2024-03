Trailer per Kaiju No. 8, serie anime che adatta il popolare manga di Matsumoto

Toho Animation ha appena diffuso il poster e il trailer della serie animata Kaiju No. 8, trasposizione dell’amato e omonimo manga di Naoya Matsumoto pubblicato a partire dal 2020 e ancora in corso.

Questa la trama ufficiale:

In un Giappone minacciato dai kaiju, mostri mortali che il mondo è costretto a fronteggiare, Kafka hibino è un trentaduenne con il sogno di entrare nella Japan Defense Force, un’organizzazione militare incaricata di neutralizzare i kaiju.

Si pone un problema, Kafka si trasforma improvvisamente in un kaiju venendo riconosciuto dalla Japan Defence Force come nemico e identificato con il nome in codice Kaiju No. 8.

Il video rivela che la canzone della sigla di apertura si intitola Abyss, ed è eseguita da Yungblud, mentre quella di chiusura è eseguita dai OneRepublic e si intitola Nobody.

La serie è stata animata da Production I.G., lo studio dietro progetti come Ghost in the Shell e Haikyu.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Kaiju No. 8, che debutterà in contemporanea su Crunchyroll e X il 13 aprile, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube