Trailer per La Ruota del Tempo, stagione 2: l’Ultima Battaglia si avvicina

Prime Video ha da poco diffuso il primo trailer e il poster della seconda stagione della serie fantasy La Ruota del Tempo (The wheel of time).

Come ufficializzato, la seconda stagione de La Ruota del Tempo prende spunto dal secondo romanzo della saga letteraria di Robert Jordan intitolato La grande caccia, contenendo anche elementi del terzo romanzo, Il drago rinato.

I nuovi episodi sono stati girati tra Repubblica Ceca, Marocco e Italia.

Tra i protagonisti ci sono Rosamund Pike (L’amore bugiardo – Gone Girl) nel ruolo di Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) come Lan Mandragoran, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) come, Madeleine Madden (Dora e la città perduta) come Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) come Perrin Aybara, Dónal Finn (SAS Rogue Heroes) come Mat Cauthon e Ceara Coveney (Il giovane Wallander) come Elayne Trakand.

Questa la trama:

Un umile ragazzo di campagna, Rand al’Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo… o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall’Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia.

La Ruota del Tempo gira e l’Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l’Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, quindi devono trovare altre fonti di forza. L’uno nell’altro, o in loro stessi. Nella Luce… o nell’Oscurità.

In attesa di vederla nel catalogo di Prime Video dall’1 settembre, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della seconda stagione di La Ruota del Tempo, che mostra i personaggi alle prese con la crescente oscurità e getta un primo sguardo su Elayne Trakand, Aviendha e Lady Suroth:

Fonte: YouTube