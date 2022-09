Trailer per Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, miniserie Netflix con il serial killer Evan Peters

Titolo originale : Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story , uscita : 21-09-2022. Stagioni : 1.

A un anno e mezzo dalle prime notizie in merito, Netflix ha finalmente diffuso il poster e il trailer di Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer (Monster: The Jeffrey Dahmer Story), miniserie in 10 episodi creata dal ‘papà’ di American Horror Story Ryan Murphy e da Ian Brennan che vede Evan Peters (AHS) nei panni del famigerato serial killer Jeffrey Dahmer, soprannominato ‘il cannibale di Milwaukee’.

Questa la trama ufficiale:

Racconta la storia di uno dei serial killer più famosi d’America, in gran parte narrata dal punto di vista delle vittime, e si immergerà profondamente nell’incompetenza e nell’apatia della polizia, che ha permesso all’uomo nativo del Wisconsin di farla sempre franca per una serie di omicidi compiuti nell’arco di molti anni.

Nel cast di Monster troviamo anche Richard Jenkins, interprete del padre del maniaco, Niecy Nash (Scream Queens), nel ruolo di Glenda Cleveland, Penelope Ann Miller (American Crime) come madre di Dahmer, Shaun J. Brown (Run) come Tracy, Colin Ford (Daybreak) come Chazz, Molly Ringwald, Michael Beach e Michael Learned.

Ricordiamo che sull’argomento, recentemente, è arrivato anche il film My Friend Dahmer di Marc Meyers (la recensione).

Jeffrey Dahmer, alla fine, fu riconosciuto colpevole di diciassette cruenti omicidi, compiuti tra il 1978 e il 1991 e condannato all’ergastolo nel 1992. Morì in carcere nel 1994 colpito a morte da un altro detenuto schizofrenico.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, che finirà nel catalogo di Netflix il 21 settembre:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube