Trailer per Non Siamo Più Vivi (serie Netflix coreana): la scuola è finita, è tempo di apocalisse zombie

Giusto il tempo di digerire le ‘cugine’ Hellbound e The Silent Sea che Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Non Siamo Più Vivi (All of Us Are Dead / Jigeum Uri Hakgyoneun), nuova serie originale decisamente horror che è stata creata da Lee JQ, Chun Sung-il e Kim Nam-su.

La storia si basa sul fumetto digitale Now at Our School di Joo Dong-Geun (per WEBTOON), che ha debuttato nel corso del 2009 (e che ricorda vagamente l’Highschool of the dead del vicino Giappone).

Questa la scarna trama ufficiale:

Un virus zombi si diffonde rapidamente all’interno di una scuola.

Gli studenti in pericolo devono quindi lottare per sopravvivere e riuscire a fuggire.

Tra i protagonisti ci sono Lee Yoo-mi (The yellow sea), Rich Ting, Yi-Hyun Cho, Lisa Yamada e Park Solomon.

In attesa del debutto nel catalogo di Netflix, previsto per il 28 gennaio, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Non Siamo Più Vivi, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta, tra inseguimenti e disperati tentativi di resistenza:

Fonte: YouTube