Trailer per Pacific Rim – La Zona Oscura, stagione 2: una malvagia setta venera i Kaiju

A un anno dalla messa a catalogo della prima (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il poster e il trailer della seconda stagione di Pacific Rim – La Zona Oscura (Pacific Rim: The Black), serie animata che dovrebbe dare una conclusione alla storia.

Ambientata in un’Australia devastata dai possenti Kaiju, segue due fratelli che pilotano uno Jaeger e che stanno cercando i loro genitori. Durante il loro viaggio, incontreranno nuove creature, personaggi squallidi e alleati inaspettati.

Questa la trama ufficiale dei 7 episodi:

Il viaggio è tutt’altro che finito. I nostri coraggiosi fratelli Taylor e Hayley sperano ancora di raggiungere la sicurezza di Sydney a bordo dell’Atlas Destroyer, lo Jaeger da addestramento abbandonato quando l’Australia venne evacuata.

Mentre l’assassina adolescente Mei e il misterioso ibrido umano/kaiju chiamato bOy si uniscono a Taylor e Hayley, questa famiglia improvvisata deve attraversare un territorio pericoloso controllato dalla setta assetata di sangue delle Sisters of the Kaiju.

Queste fanatiche, guidate dall’enigmatica Somma Sacerdotessa, sono convinte che bOy sia il loro Messia a lungo atteso e non si fermeranno davanti a nulla per indottrinarlo alla loro cerchia oscura, una possibilità per la quale Hayley sacrificherebbe tutto pur di impedirla.

Di seguito trovate il trailer internazionale della seconda stagione di Pacific Rim: La Zona Oscura, che debutterà nel catalogo di Netflix il 19 aprile, che anticipa alcuni combattimenti ricchi di azione tra Jaeger e Kaiju:

