Trailer per Ronja the Robber’s Daughter (serie Netflix): c’è un bosco di creature fiabesche da esplorare

Netflix ha diffuso il poster e il trailer di Ronja the Robber’s Daughter, serie fantasy svedese ispirata a libro per ragazzi Ronja. La figlia del brigante dall’autrice svedese Astrid Lindgren (Pippi calzelunghe).

Questa la trama ufficiale:

Ronja (Kerstin Linden) crescendo scopre la foresta magica e pericolosa che la circonda, abitata da misteriose creature.

L’incontro con il giovane Birk di una tribù rivale segna l’inizio di un’oscura faida familiare e l’inizio di un’amicizia proibita, il tutto mentre un famigerato ufficiale giudiziario arriva in quei luoghi per liberare la foresta dai ladri una volta per tutte.

La miniserie è stata creata e scritta da Hans Rosenfeldt (The Bridge) e vede tra i protagonisti anche Jack Bergenholtz-Henriksson, Christopher Wagelin, Krista Kosonen, Sverrir Gudnason, Maria Nohra, Pernilla August, Vera Vitali, e Johan Ulveson.

Nel 1984 il libro venne trasposto per il cinema una prima volta, mentre una serie animata co-prodotta dallo Studio Ghibli (Sanzoku no musume Rōnya) è arrivata sugli schermi nel 2014.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Ronja the Robber’s Daughter, che verrà divisa in due parti (la prima a partire dal 28 marzo, la seconda più avanti nel 2024), che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube