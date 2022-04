Trailer per Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, serie animata Netflix ispirata al personaggio di Sakai

A oltre due anni dalle prime indiscrezioni in merito, Netflix ha diffuso oggi il primo trailer e il poster di Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, serie animata originale destinata a un pubblico molto giovane basata sulla popolare saga a fumetti di Usagi Yojimbo, creata da Stan Sakai (la nostra intervista esclusiva all’autore) e lanciata nel lontano 1984.

Questa la trama ufficiale:

Il coniglio adolescente Yuichi, discendente del grande guerriero Miyamoto Usagi, inizia un’epica avventrua per diventare un vero samurai.

Ma non è solo. Guida infatti una squadra eterogena di eroi disadattati – tra cui un cacciatore di taglie malizioso, un’astuta ninja, una borseggiatrice acrobata e una fedele lucertola da compagnia – mentre si ritrova a lottare contro talpe di profondità, pipistrelli alati armati di punte di metallo e mostri di un’altra dimensione.

James Wan (The Conjuring, Aquaman) è il produttore esecutivo della show, che è ambientato in un mondo che mescola immagini high-tech moderne con riferimenti giapponesi classici.

Il cast vocale originale include Darren Barnet come Usagi, Shelby Rabara come Kitsune, Aleks Le come Gen e Mallory Low come Chizu. Anche Stan Sakai figura tra i produttori esecutivi di Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovata il trailer internazionale della prima stagione di Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, che debutterà su Netflix il 28 aprile, che ci dà un assaggio delle animazioni:

Fonte: YouTube