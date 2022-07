Trailer per The Patient (serie FX): il terapista Steve Carell è ostaggio di un serial killer

FX ha da poco diffuso il poster e il trailer di The Patient, miniserie thriller in 10 episodi che vede protagonista Steve Carell (The Office) nei panni di un terapeuta di nome Alan Strauss, che è tenuto prigioniero da un serial killer che vuole il suo aiuto. L’assassino è interpretato da Domhnall Gleeson (Ex Machina).

Questa la trama ufficiale:

Un terapeuta viene tenuto prigioniero da un suo paziente, Sam Fortner, che si rivela essere un serial killer.

Con il tempo che sta per scadere, Alan inizia a lottare disperatamente per fermare Sam prima di diventare complice dei suoi omicidi o, peggio, diventi lui stesso un bersaglio.

La serie è stata creata da Joel Fields e Joe Weisberg, che in precedenza avevano lavorato insieme al dramma FX The Americans.

Nel cast di The Patient ci sono anche Andrew Leeds (Barry, The Dropout) nei panni del gilio di Strauss, David Alan Grier (Dad Stop Embarrassing Me!), Linda Emond (The Gilded Age, The Unforgivable) e Laura Niemi (This Is Us, Those Who Wish Me Dead).

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia (probabilmente su Disney+), di seguito trovate il trailer internazionale di The Patient, che debutterà il 30 agosto in esclusiva su Hulu:

