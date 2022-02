Trailer per Thermae Romae Novae (serie anime Netflix): si salta nel tempo con la passione per i bagni pubblici

Netflix ha diffuso oggi a sorpresa il trailer e il poster di Thermae Romae Novae, adattamento animato dell’omonimo manga fanta-comico di Mari Yamazaki pubblicato in 6 volumi nel 2008 e vincitore del premio Manga Taisho 2010 (Cartoon Grand Prize) e del premio Short Story alla 14° edizione del Tezuka Osamu Cultural Prize.

Questa la trama ufficiale:

Un orgoglioso architetto di bagni nell’antica Roma inizia a ‘emergere’ senza una ragione precisa nel Giappone di oggi, dove trova ispirazione dalle numerose innovazioni balneari che vi trova.

La stessa Mari Yamazaki ha preso parte alla realizzazione del progetto, tra i cui doppiatori originali figura Kenjiro Tsuda (L’attacco dei giganti).

Va detto che da Thermae Romae sono già stati tratti sia un anime in tre episodi nel 2012 che un film live-action girato addirittura a Cinecittà (sempre nel 2012), presentato in anteprima alle edizioni di quell’anno del Far East Film Festival di Udine e di Lucca Comics & Games.

In attesa di vederlo nel catalogo di Netflix dal 28 marzo, di seguito trovate il trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di Thermae Romae Novae, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

Fonte: YouTube