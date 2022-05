Undone, stagione 2: la recensione degli 8 episodi della serie in rotoscopio di Prime Video

Una spiritosa e sagace ‘viaggiatrice nel tempo’ crede che andando abbastanza indietro nel passato potrebbe annullare il trauma che si è esteso da una generazione all’altra nella sua famiglia, e riconfigurare il presente per il meglio. No, non stiamo parlando della seconda stagione di Russian Doll (la recensione), ma qi quella di Undone, i cui nuovi 8 episodi sono da poco finiti su Prime Video a quasi tre anni dai precedenti (la recensione).

Sì, queste due serie dallo ‘spirito metafisico’ hanno molto in comune: entrambe hanno debuttato nel 2019 e sono tornate sul piccolo schermo per un secondo round a un paio di settimane di distanza l’una dall’altra; le loro eroine autodistruttive, la Nadia Vulvokov di Natasha Lyonne e la Alma Winograd-Diaz di Rosa Salazar, usano l’umorismo come meccanismo di difesa contro le loro ferite emotive e il terrore esistenziale; il turismo spazio-temporale raddoppia come metafora della schizofrenia e della depressione che attraversano le loro famiglie e l’ansia di ereditarle; e sia Nadia che Alma credono fermamente che curando le ferite dei loro avi guariranno anche le loro e quelle della loro famiglia. Ma le differenze stanno nella forma e nell’esecuzione.

Per cominciare, l’uso dell’animazione di Undone lo rende un tipo completamente diverso di ‘trip’. Il rotoscopio disegnato a mano, che evoca la sensazione di un sogno ad occhi aperti, è fondamentale per la ‘terapia del trauma’ dello show. Come Richard Linklater ha dimostrato con Waking Life, A Scanner Darkly e più recentemente con Apollo 10 e mezzo (la recensione), è uno stile che si presta bene alla ‘logica del sogno’.

Per il regista di Undone, Hisko Hulsing, funziona come un linguaggio distinto per mediare i ricordi del trauma, come un morbido cuscinetto dalla durezza di una dolorosa storia familiare. In un abile matrimonio di forma e di funzionalità, la serie ricorre ad un approccio intuitivo al viaggio nel tempo, senza preoccuparsi troppo delle regole o della logica. Se le cose diventano tortuose e caotiche, è per infilare lo spettatore nello ‘spazio mentale’ di Alma.

Se la prima stagione di Undone vedeva la protagonista abbracciare le sue capacità di viaggiare nel tempo e usarle per riportare indietro suo padre dalla morte, la seconda stagione trova Alma che si immerge ancora più a fondo nella storia della sua famiglia per cercare il ‘ground zero’ del loro trauma collettivo. Quindi, questo è tanto un prequel quanto un sequel.

Essendo per metà ebrea e per metà messicana, Alma porta con sé un bagaglio intergenerazionale specifico del viaggio di sua madre in America e di sua nonna, e tutto ciò che sono state costrette a lasciarsi alle spalle. L’animazione in rotoscopio ha quindi un effetto liberatorio, permettendo allo show di rappresentare parti della storia dei Winograd-Diaz che la famiglia preferirebbe seppellire profondamente e dimenticare.

Anche se funzionano come opere in qualche modo complementari, Undone è più di una semplice controparte animata di Russian Doll. Nella seconda stagione, i creatori Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy escogitano infatti un nuovo viaggio per Alma, le danno una ‘complice’, giocano veloci e sciolti con la fisica quantistica, e aiutano anche una famiglia a guarire alcune vecchie ferite. Per essere una serie così pregna dal punto di vista tematico, Undone mantiene ancora intatto il suo bagaglio comico, con le strane battute di Alma o le interazioni vivaci tra Alma e suo padre o Alma e sua sorella.

La ferrea volontà di Rosa Salazar di essere vulnerabile, divertente e un po’ stronza a volte è inestricabilmente legata al fascino dello di Undone. L’animazione e lo humor contribuiscono a creare un paio di ‘gradi di separazione’, allontanando lo spettatore quanto basta senza compromettere il valore catartico dello show. Questo è un territorio in cui Bob-Waksberg e Purdy, entrambi discepoli di BoJack Horseman, hanno ovviamente già navigato con un certo successo, per non dire altro.

L’ultima volta che abbiamo visto Alma, un incidente d’auto le aveva fotto mettere in discussione la sua intera realtà mentre il fantasma di suo padre Jacob (Bob Odenkirk), morto da tempo, la guidava attraverso i ricordi passati per scoprire la verità dietro la propria morte.

Mentre Jacob aveva fatto credere ad Alma di avere la capacità di viaggiare nel tempo, sua madre Camila (Constance Marie), sua sorella Becca (Angelique Cabral), e il suo ragazzo Sam (Siddharth Dhananjay) sostenevano che lei era invece solamente malata di mente, proprio come i suoi genitori. Ma l’esperienza di ricongiungersi con suo padre innescava in Alma l’idea di poter effettivamente cambiare il passato e riportare in vita suo padre.

La seconda stagione di Undone si libera di quella ambiguità: non solo la ragazza può viaggiare nel tempo, ma anche Becca. Le due uniscono così le forze per scavare più a fondo nel passato per portare alla luce un mistero che la loro madre ha nascosto e che si intreccia con quello della loro nonna Geraldine (Holley Faine).

Se l’ambiguità della prima stagione era dovuta al fatto di essere allineata esclusivamente al punto di vista di Alma, la seconda comprende l’intera famiglia. La relazione distaccata tra Alma e Becky nella prima stagione si appiana sulle loro nuove capacità, mentre le due scendono in caduta libera nelle profondità del loro lignaggio messicano-ebraico, attraversando orfanotrofi, manicomi e porte sprangate per trovare le risposte che potrebbero guarire tutte le loro ferite. Vedere le due fare coppia, con Alma che guida una riluttante Becca attraverso la ‘follia temporale’ così come Jacob aveva guidato Alma nella prima stagione, è il carburante emotivo che spinge il motore esistenziale di questi otto episodi.

Al di sotto di tutti gli immaginifici viaggi nel tempo, Undone parla ancora una volta di una donna che ha a che fare con un trauma. Tramandato di generazione in generazione, il trauma può radicarsi in profondità e manifestarsi in modi diversi. Nonostante la distanza nel tempo, le ripercussioni continuano a propagarsi.

Man mano che la stagione 2 di Undone procede, Alma diventa sempre più fissata nel voler/dover sistemare il passato e le cose che di solito sfuggono al nostro controllo, perché crede che questo sistemerà anche lei. Ma alcune delle cose che vuole aggiustare di se stessa richiederanno che lei debba assumersi la responsabilità di cose che sono invece sotto il suo controllo – un problema di cui si dovrà preoccupare la terza stagione.

Guardare le due stagioni di Undone finora è stato come assistere alle sessioni di terapia di Alma, sbucciando strato per strato il suo subconscio per avvicinarsi al torsolo della verità più profonda su se stessa, raggiungendo la fine di ogni sua avventura spazio-temporale come una ‘rivelazione’. Con BoJack Horseman e ora con Undone, Bob-Waksberg e Purdy hanno davvero impara to l’arte della TV catartica.

Di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) della seconda stagione di Undone, nel catalogo di Prime dal 29 aprile:

