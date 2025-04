Dossier ThunderCats: merchandising e deregulation, il lato oscuro del successo

La serie animata ThunderCats, creata da Tobin Wolf nel 1985, era un prodotto davvero, davvero strano. I personaggi del titolo erano alieni umanoidi/felini superpotenti provenienti dal pianeta Thundara, ambientati in un’epoca storica non specificata.

La trama segue i ThunderCats dopo la distruzione di Thundara e il loro successivo trasferimento su un mondo lontano chiamato Terza Terra. La Terza Terra è scarsamente popolata da benevoli robot orsetti chiamati Berbils, ma ospita anche occasionalmente bestie e mostri. In una caverna lontana riposa Mumm-Ra, una mummia incredibilmente antica che mira a conquistare il mondo grazie a incantesimi magici. È capace di trasformarsi in un muscoloso lottatore per brevi periodi.

I sei ThunderCats hanno costruito un gigantesco castello meccanico sulla Terza Terra e sono guidati dal principe ereditario Lion-O, armato della mistica Spada degli Omen e di un magico artiglio. I suoi sudditi includono la velocissima Cheetara, l’ingegnere Panthro, lo spirituale Tygra e i gemelli adolescenti WilyKit e WilyKat. Possedevano anche un lamentoso gremlin simile a un opossum chiamato Snarf.

La serie racconta gli scontri dei ThunderCats contro Mumm-Ra e i suoi scagnozzi. ThunderCats era uno dei tanti show “toyetic” degli anni ’80, capaci di incassare enormi somme grazie alle vendite di merchandising. Nonostante la trama fantasy delirante e l’ambientazione insolitamente deserta, ThunderCats fu un successo, arrivando a contare ben 130 episodi (!) distribuiti su quattro stagioni. La sua corsa si concluse nel 1989.

I bambini degli anni ’80 ricordano probabilmente la controversia che circondava ThunderCats. Come molte altre serie dell’epoca, ThunderCats era schiacciantemente orientato al marketing dei giocattoli, legando personaggi e veicoli a prodotti già pronti da acquistare. I gruppi di tutela dei consumatori denunciarono ThunderCats (e molte altre serie) come responsabili di erodere l’immaginazione dei bambini, addestrandoli a essere consumatori di giocattoli piuttosto che esseri umani arricchiti. Perfino Ronald Reagan si interessò alla questione. La polemica contribuì a spingere ThunderCats verso la cancellazione.

Dagli inizi degli anni ’60 fino ai primi anni ’80, era illegale negli Stati Uniti fare pubblicità diretta ai bambini. Tuttavia, durante l’amministrazione di Ronald Reagan, si cominciò a deregolamentare in maniera caotica l’intero settore privato, chiudendo un occhio sulle pratiche delle compagnie di giocattoli come Hasbro, che cominciarono a produrre show basati sui loro prodotti per venderli direttamente ai bambini.

In particolare, fu il capo della FCC, Mark Fowler, a svolgere il lavoro sporco. Gli inserzionisti amarono la deregolamentazione, ma i bambini subirono le conseguenze, venendo esposti a programmi superficiali e d’azione che fungevano solo da pubblicità per giocattoli. Fowler tagliò deliberatamente anche i fondi destinati a programmi educativi come Captain Kangaroo e Schoolhouse Rock. Un articolo del 2020 su Medium descrive il mondo selvaggio dell’intrattenimento deregolamentato degli anni ’80.

Nel 1990, quando Bill Clinton era in carica, molte normative furono ripristinate. Un articolo del 1990 del New York Times descrive il tira e molla tra i pubblicitari avidi e i gruppi di tutela dei genitori preoccupati per i programmi a scopo di lucro ai quali i loro figli erano esposti. Gli sforzi per reintrodurre regole erano in corso mentre ThunderCats era ancora in onda.

Sempre nel 1990, la FCC permise a serie come ThunderCats di restare in trasmissione, con la leggera imposizione di limitare la violenza e lasciare le pubblicità chiare agli spazi pubblicitari. Era legale trasmettere ThunderCats, ma la serie visse e morì in un periodo di grande dibattito sulla natura dei programmi per ragazzi. Col tempo, sembrava che la battaglia non valesse più la pena.

Va però anche detto che ThunderCats era costoso da realizzare, principalmente a causa della sua prolificità. La prima stagione era una serie quotidiana di 65 episodi (pratica comune all’epoca) andata in onda in appena due mesi. La sua presenza costante in TV contribuì alla popolarità, ma mantenere quel ritmo di produzione si rivelò insostenibile.

Per la seconda stagione, le reti decisero che sarebbe stato più conveniente ridurre il numero di episodi a soli 25, organizzandoli in miniserie da cinque episodi ciascuna. Questo schema venne mantenuto anche per la terza e quarta stagione, ma con soli 20 episodi per volta.

I primi cinque episodi della seconda stagione furono pubblicati su VHS nel 1987 come film direct-to-video intitolato ThunderCats — Ho!, che inizialmente era stato concepito come film cinematografico. Tuttavia, il progetto venne ridimensionato a episodio televisivo dopo il flop al botteghino di film come Transformers: The Movie e My Little Pony: The Movie. Sembra che i bambini preferissero i loro spot pubblicitari animati direttamente a casa; perché pagare di più per vederli sul grande schermo?

Dopo quattro anni e con il cambiamento dei gusti di mercato, ThunderCats perse popolarità sia presso il pubblico che presso lo studio. Fu cancellato quando gli ascolti calarono, rendendo impossibile giustificare i costi di produzione. Negli anni ’90, l’animazione cominciò comunque a trasformarsi, con show più autoironici come Tiny Toon Adventures e commedie di autori come The Ren & Stimpy Show. L’epoca dei ThunderCats era finita.

Anni dopo, possiamo dire che il branding ha funzionato. Una generazione di bambini, oggi adulti, ricorda ancora con affetto ThunderCats. La serie è stata rebootata nel 2011 e di nuovo nel 2020. Un nuovo film potrebbe ancora essere in lavorazione. Per alcuni di noi, non abbiamo mai davvero smesso di giocare con i nostri giocattoli.

La storica sigla di ThunderCats:

