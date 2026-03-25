Teaser trailer per la serie di Harry Potter: si parte di nuovo per Hogwarts

Warner Bros. Discovery ha finalmente svelato i primi dettagli della nuova serie dedicata al mondo magico di Harry Potter, mostrando titolo ufficiale, teaser trailer e data di uscita. E le prime impressioni fanno pensare a un progetto ambizioso.

La serie si intitolerà Harry Potter e la Pietra Filosofale, riprendendo il titolo originale britannico, e debutterà globalmente su HBO Max il 25 dicembre.

Fin dal primo teaser emerge una grande attenzione alla messa in scena, con un tono che punta su magia, mistero e senso di scoperta, elementi che hanno reso iconica la storia. Il racconto ripartirà dalle origini, seguendo Harry nella sua vita difficile prima di Hogwarts, fino alla lettera che cambia tutto e all’ingresso in un mondo completamente nuovo.

La sinossi ufficiale recita:

«Non c’è nulla di speciale in Harry Potter – almeno è quello che dice sempre sua zia Petunia. Ma nel giorno del suo undicesimo compleanno, una lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts apre per lui un mondo nascosto fatto di amicizia, divertimento e magia. Tuttavia, questa nuova avventura porta con sé grandi rischi, costringendo Harry ad affrontare un pericoloso nemico del suo passato.»

Il teaser mostra anche personaggi iconici come Harry, Ron, Hermione, Draco, Piton, Ollivander, la McGranitt e Hagrid, lasciando intuire la volontà di restare fedeli all’opera originale, ma con maggiore spazio narrativo.

Non mancano le linee di dialogo già amate dai fan. Hagrid si rivolge a Harry con parole cariche di emozione:

«I tuoi genitori erano le persone più coraggiose e gentili che abbia mai conosciuto… hanno difeso ciò che ritenevano giusto… la prossima volta che ci vedremo sarà a Hogwarts.»

E Ollivander anticipa il destino del protagonista:

«Signor Potter, credo che possiamo aspettarci grandi cose da lei.»

Nel ruolo di Harry troviamo Dominic McLaughlin, affiancato da Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron). Il cast include anche nomi di peso come John Lithgow nel ruolo di Silente, Janet McTeer come McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Piton e Nick Frost come Hagrid.

Alla guida del progetto ci sono Francesca Gardiner e Mark Mylod, già noti per il loro lavoro su Succession, mentre la produzione coinvolge anche J.K. Rowling.

Questa nuova versione punta a esplorare più a fondo il materiale originale, offrendo un adattamento più esteso e dettagliato rispetto ai film.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Harry Potter:

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