Nuovo teaser trailer per Devil May Cry, stagione 2: non dobbiamo scegliere tra Dante e Vergil

A molti mesi dal primo teaser, Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer della stagione 2 di Devil May Cry, e l’azione demoniaca sembra pronta a raggiungere nuovi livelli.

La piattaforma di streaming, che sta puntando sempre di più su anime e adattamenti da videogiochi, offre un ulteriore assaggio entusiasmante di ciò che li attende nel nuovo capitolo della serie animata basata sull’amata saga della Capcom.

Per chi si fosse perso la prima stagione, Devil May Cry segue Dante, mercenario dai capelli bianchi che gestisce un’attività di caccia ai demoni mentre affronta la sua eredità sovrannaturale. Figlio del leggendario Sparda, Dante possiede un potere incredibile. Dopo aver sconfitto il misterioso White Rabbit, però, è stato catturato da DarkCom, un’agenzia governativa segreta determinata a sterminare i demoni.

Ora intrappolato nel mondo dei demoni, Dante non può impedire all’esercito USA di massacrare cittadini innocenti che vogliono solo essere lasciati in pace. Intanto, il finale della prima stagione ha introdotto Vergil, il fratello potente e complesso di Dante, destinato ad avere un ruolo centrale nella nuova stagione.

Il creatore Adi Shankar ha anticipato grandi cambiamenti:

“La prima stagione era un ingresso, ma la seconda sarà diversa, nello stile e nei toni. Vergil è fondamentale, sarà quasi un nuovo show. Voglio che Devil May Cry superi Arcane e diventi un fenomeno culturale.”

Con Dante e Vergil al centro, Devil May Cry Stagione 2 promette uno scontro spettacolare, carico di stile e tensione emotiva, pronto a conquistare fan storici e nuovi spettatori.

In attesa di vederla a catalogo dal 12 maggio, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano della seconda stagione Devil May Cry:

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