Werner Herzog su The Mandalorian: “Nessun provino; una cosa mi ha affascinato”

Il regista, sceneggiatore e attore candidato all’Oscar Werner Herzog ha partecipato nel corso della sua carriera a moltissimi film e serie importanti. Celebre anche per la sua voce inconfondibile, Herzog è spesso riconosciuto proprio per le sue narrazioni e i suoi documentari. Tuttavia il creatore di The Mandalorian, Jon Favreau, ha voluto che il pubblico vedesse anche il suo volto sullo schermo.

Durante la promozione del suo nuovo documentario per National Geographic, Ghost Elephants, Herzog ha ricordato come nacque il suo coinvolgimento nella prima stagione della serie ambientata nell’universo di Star Wars. Parlando dell’esperienza ha spiegato:

“Non ho mai fatto un provino per quel ruolo. Sono stato invitato direttamente da Jon Favreau. Voleva che fossi io, che il mio volto fosse visibile a molte persone nel mondo, perché ama i miei film. Mi ha detto che la gente doveva vedere che aspetto ha quest’uomo.”

Il regista tedesco ha poi rivelato un dettaglio curioso: prima di accettare il ruolo nella serie non aveva mai visto nessun film o serie della saga di Star Wars. Ciò che lo ha convinto è stato soprattutto il modo innovativo con cui lo show veniva realizzato.

“Sono rimasto molto affascinato da questi orizzonti circolari. Come attore non vedi un green screen: vedi il pianeta su cui stai vivendo, vedi l’interno dell’astronave in cui stai viaggiando, e anche la macchina da presa lo vede.”

Herzog ha poi aggiunto che questa tecnologia rappresenta, a suo avviso, un ritorno all’essenza del cinema:

“Finalmente il cinema è tornato dove dovrebbe essere. Dove era all’inizio e dove dovrebbe restare per sempre: non davanti a un green screen, ma in un luogo in cui sai davvero in quale paesaggio ti stai muovendo, dove lo vedi sia come attore sia come direttore della fotografia.”

È interessante notare come Herzog, pur non avendo familiarità con l’universo narrativo di Star Wars, sia riuscito a trovare un legame con il progetto proprio attraverso l’innovazione tecnica della produzione.

