11 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Online è arrivato il trailer di I.S.S., thriller fantascientifico che è stato diretto da Gabriela Cowperthwaite. Il film è interpretato da Ariana DeBose (Wish), Chris Messina (The Boogeyman), Pilou Asbaek (Run Sweetheart Run), John Gallagher Jr. (10 Cloverfield Lane), Costa Ronin e Masha Mashkova. Data di uscita: 19 gennaio 2024.

La trama:

Le tensioni si accendono in un futuro prossimo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale mentre sulla Terra scoppia un conflitto mondiale. Gli astronauti ricevono ordini da terra: prendere il controllo della stazione con ogni mezzo necessario”. Il tutto si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Il trailer:

– NEON ha diffuso il trailer di Handling the Undead, horror diretto dall’esordiente Thea Hvistendahl che sarà presentato al Sundance Film Festival 2024 tratto da un romanzo dello scrittore John Ajvide Lindqvist (Lasciami entrare) —> i dettagli

– Georgina Campbell (Barbarian) torna sulle scene col fanta-horror T.I.M. (Technologically Integrated Manservant), diretto dall’esordiente Spencer Brown, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Sarah Govett. Nel cast anche Eamon Farren (“The Witcher”, “Twin Peaks”), Mark Rowley (“The Last Kingdom”) e Amara Karan (“Doctor Who”). Data di uscita: il 12 gennaio 2024.

La trama:

Abi (Campbell), un ingegnere di protesi, e suo marito Paul (Rowley) si stanno adattando a una nuova vita fuori città. L’ultimo progetto di Abi, l’umanoide T.I.M. dotato di Intelligienza Artificiale (Farren), appare inizialmente come l’aiuto perfetto. Programmato per servire solo la donna, presto viene colto da una pericolosa ossessione, determinato a sostituire Paul.

Il trailer:

