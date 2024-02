12 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 12 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– I Marvel Studios hanno diffuso nella notte il primo teaser trailer e il poster di Deadpool 3, ufficialmente intitolato Deadpool & Wolverine, terzo capitolo delle avventure del mercenario chiacchierone con Ryan Reynolds e la new entry Hugh Jackman che è stato diretto da Shawn Levy —> i dettagli

– Warner Bros. ha lanciato nella notte il poster e il trailer di Twisters, disaster movie che è stato diretto da Lee Isaac Chung (Minari) e vede tra i protagonisti Daisy Edgar-Jones (La ragazza della palude) e Glen Powell (Tutti tranne te, Top Gun: Maverick) —> i dettagli

– Universal Pictures ha diffuso nella notte il first look e il poster di Wicked, adattamento cinematografico diretto da Jon M. Chu di uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni che vede protagoniste la pop star Ariana Grande e Cynthia Erivo —> i dettagli

– I 20th Century Studios hanno diffuso il poster e il full trailer di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes), nuovo capitolo della saga dedicata a Il Pianeta delle Scimmie che vede tra i protagonisti Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Peter Macon (The Orville), Kevin Durand (Locke & Key) e William H. Macy (Fargo) —> i dettagli

– Variety riporta che la serie di Disney+ Piccoli Brividi / Goosebumps, basata sui libri di R.L. Stine, tornerà per una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto durante la presentazione della Disney Branded Television nel tour della Television Critics Association. La nuova stagione sarà composta da 8 episodi e seguirà un percorso antologico, con cast e ambientazione completamente inediti.

– Nella notte del Super Bowl, DreamWorks Animation e Universal Pictures hanno diffuso un nuovo trailer di Kung Fu Panda 4, quarto capitolo del fortuna franchise che è stato diretto da Mike Mitchell (Trolls, Shrek Forever After) e Stephanie Ma Stine (She-Ra e le principesse guerriere). Data di uscita: 8 marzo.

La trama:

Po è destinato a diventare il nuovo leader spirituale della Valle della Pace, ma prima di poterlo fare, deve trovare un successore per diventare il nuovo Guerriero Drago. Sembra trovarne uno in Zhen, una volpe con molte abilità promettenti ma a cui non piace l’idea che Po lo alleni.

Il trailer internazionale:

