Trailer per Twisters: Glen Powell è un cacciatore di tornado che cavalca la paura

A quasi 30 anni dal primo film, Warner Bros. ha lanciato nella notte il poster e il trailer di Twisters, disaster movie che è stato diretto da Lee Isaac Chung (Minari) e vede tra i protagonisti Daisy Edgar-Jones (La ragazza della palude) e Glen Powell (Tutti tranne te, Top Gun: Maverick).

Questa la trama ufficiale:

Kate Cooper (Edgar-Jones) è un’ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college.

La donna, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento.

Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è!

Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.

Nel cast di Twisters troviamo anche Anthony Ramos (Sognando a New York – In The Heights) nel ruolo di Javi, David Corenswet (l’imminente Superman: Legacy), Brandon Perea nei panni di Nope, Sasha Lane (American Honey), Daryl McCormack (Peaky Blinders), Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina), Nik Dodani (Atypical) e Maura Tierney (Beautiful Boy).

Tra i produttori ci sono invece Frank Marshall (le saghe di Jurassic Park e Indiana Jones) e da Patrick Crowley (le saghe di Jurassic Park e Bourne). La sceneggiatura è di Mark L. Smith (The Revenant).

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 17 luglio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Twisters, che ne anticipa i devastanti effetti speciali:

Fonte: YouTube