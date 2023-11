12 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 12 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Netflix ha diffuso nella notte il poster e il teaser trailer di Damsel, fantasy diretto dallo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo e interpretato da Millie Bobby Brown (Stranger things), Angela Bassett (il franchise di Black Panther) e Robin Wright (House of Cards) —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il video annuncio di Terminator: The Anime Series, progetto curato dallo studio giapponese Production IG (Ghost in the Shell) e supervisionato da Mattson Tomlin —> i dettagli.

– Netflix ha diffuso nella notte il primo teaser trailer di Dead Boy Detectives, serie soprannaturale in 8 episodi ambientata nell’universo di Sandman basata sull’omonima saga a fumetti di Neil Gaiman. I protagonisti sono George Rexstrew e Jayden Revri —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della serie animata destinata a un pubblico adulto Exploding Kittens, basata sull’omonimo gioco di carte, dai produttori esecutivi delle amate Beavis & Butt-head, King of the Hill e The Office —> i dettagli

© Riproduzione riservata