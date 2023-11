Teaser per Exploding Kittens (serie animata Netflix): Gattodivino veglia a modo suo sul pianeta

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della serie animata destinata a un pubblico adulto Exploding Kittens, basata sull’omonimo gioco di carte, dai produttori esecutivi delle amate Beavis & Butt-head, King of the Hill e The Office.

Questa la trama ufficiale:

Il conflitto eterno tra paradiso e inferno raggiunge proporzioni epiche quando Dio e il diavolo sono inviati sulla Terra sotto le sembianze di due corpulenti gatti domestici.

Nel cast di voci originali ci sono Tom Ellis (Lucifer) nei panni di Gattodivino, David Gborie, Lucy Liu, Mark Proksch, Ally Maki e Sasheer Zamata.

Gli showrunner sono Shane Kosakowski e Matthew Inman insieme ai creatori del gioco da tavolo, Elan Lee e The Oatmeal’s Inman.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Exploding Kittens, che debutterà nel corso del 2024:

Fonte: YouTube