Teaser per Dead Boy Detectives (serie Netflix): l’Agenzia dei Defunti risolve casi scottanti

Netflix ha diffuso nella notte il primo teaser trailer di Dead Boy Detectives, serie soprannaturale in 8 episodi ambientata nell’universo di Sandman basata sull’omonima saga a fumetti di Neil Gaiman.

Questa la trama ufficiale:

Un fantasma molesto ti perseguita? Un demone ha trafugato i tuoi ricordi più cari? Allora chiama l’Agenzia Detective Defunti!

Due ragazzini si ritrovano nella morte e per non separarsi faranno di tutto, incluso fuggire da streghe malvagie, dall’inferno e anche dalla morte.

Aiutati da una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson), uniranno le forze per affrontare alcuni dei casi paranormali più sconcertanti del regno dei mortali.

I protagonisti dello show sono George Rexstrew, Jayden Revri, Briana Cuoco come Jenny la Macellaia, Ruth Connell nei panni dell’infermiera notturna, Yuyu Kitamura come Niko e Jenn Lyon come Esther.

Gli showrunner sono Steve Yockey and Beth Schwartz.

In attesa delle versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Dead Boy Detectives, la cui data di uscita non è ancora nota:

