Terminator – La serie anime (su Netflix): video annuncio e dettagli

Annunciata originariamente nel 2021, Terminator: The Anime Series arriverà presto su Netflix, che ha confermato la notizia con un teaser trailer.

L’anime – che è stato curato dallo studio giapponese Production IG (Ghost in the Shell) – sarà composto da 8 episodi e presenterà nuovi personaggi rispetto a quelli visti nei numerosi film della saga.

Questa la trama ufficiale:

2022: da decenni infuria una guerra tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine.

1997: L’intelligenza artificiale conosciuta come Skynet acquisisce consapevolezza di sé e inizia la sua guerra contro l’umanità. Intrappolato tra il futuro e il passato, un soldato viene inviato indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee, che lavora per lanciare un nuovo sistema di IA progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità.

Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, viene braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli.

Terminator: The Anime Series vede in veste di showrunner/produttore esecutivo e sceneggiatore Mattson Tomlin (Project Power, The Batman II), con Skydance (David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger) tra i produttori esecutivi e Masashi Kudo alla regia.

Mitsuhisa Ishikawa, Presidente e CEO di Production I.G. ha commentato:

Ho chiesto al mio amico e collega di lunga data Mamoru Oshii cosa ne pensasse dell’idea di trasformare Terminator in una serie animata. La sua risposta è stata “Ishikawa, sei fuori di testa??”. In quell’istante ha capito che saremmo dovuti salire a bordo del progetto.”

Inattesa delle prime immagini, di seguito il video annuncio della serie anime di Terminatore, la cui data di uscita è ancora ignota:

