13 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 13 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Un altro romanzo di Stephen King sta per essere adattato in forma seriale. Si tratta del recentissimo Holly, che è in fase di sviluppo col produttore Jack Bender, già al lavoro in precedenza sulle trasposizioni di Under The Dome, Mr. Mercedes e The Outsider della HBO.

– Netflix ha diffuso il poster e il trailer di House of Ninjas, serie action avventurosa con Kento Kaku e Yôsuke Eguchi —> i dettagli

– A qualche mese dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il poster e il full trailer di Damsel, fantasy interpretato da Millie Bobby Brown (Stranger things), Angela Bassett (il franchise di Black Panther) e Robin Wright (House of Cards) —> i dettagli

– Lo scrittore George R.R. Martin ha recentemente utilizzato il suo blog per condividere le sue frustrazioni rispetto al fandom tossico —> le dichiarazioni

