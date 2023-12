15 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 15 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Well Go USA ha diffuso il trailer di The Ghost Station, horror sudcoreano che vede protagonista Kim Na-yeong. Data di uscita: 19 dicembre.

La trama:

Dopo che una giovane giornalista ha coperto un incidente sospetto in una stazione ferroviaria, apprende dalla polizia che la sua fonte era presumibilmente già morta al momento dell’intervista. Man mano che si verificano morti misteriose, lei e il suo partner scavano più a fondo nel caso e si trovano faccia a faccia con una verità orribile.

Il trailer:

– Bleecker Street ha diffuso il trailer di Out of Darkness, survival thriller che è stato diretto dall’esordiente Andrew Cummingam e vede protagonisti Safia Oakley-Green, Chuku Modu, Kit Young, Iola Evans, Luna Mwezi e Arno Luening. Data di uscita 9 febbraio 2024.

La trama:

Durante l’età della pietra, un gruppo eterogeneo di primi esseri umani unisce le forze alla ricerca di una nuova terra da abitare. Ma quando sospettano che un essere malevolo e mistico stia dando loro la caccia, il clan è costretto ad affrontare un pericolo che non avevano mai previsto.

Il trailer:

– E’ appena arrivato online il teaser trailer di The Last Kumite, action dal retrogusto 80s che è stato diretto da Ross W. Clarkson e vede protagonisti l’esordiente Mathis Landwehr Cynthia Rothrock, Michel Qissi, Matthias Hues, Richard Norton, Kurt McKinney, Billy Blanks, Abdel Qissi, David Yeung e David Kurzhal. Data di uscita: inizio 2024.

La trama:

Michael Rivers, un abile artista marziale, è costretto a combattere in un torneo illegale per salvare sua figlia.

Il film è stato finanziato con il supporto di Kickstarter e Indiegogo.

Il teaser trailer:

