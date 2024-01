19 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 19 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Jodie Foster rivela di esser stata chiamata per la parte della Principessa Leila nel primo film di Star Wars, ma di aver rifiutato l’offerta —> le dichiarazioni

– Poco più di un anno fa era stato annunciato che gli MGM Studios stavano sviluppando uno spin-off di Creed II incentrato sull’Ivan Drago di Dolph Lundgren e su suo figlio, Viktor Drago (Florian Munteanu). L’attore svedese ha recentemente parlato con CinemaBlend, fornendo un aggiornamento sul progetto:

Credo che la MGM stesse sviluppando una sceneggiatura intitolata Drago, basata sul mio personaggio e su mio figlio. Penso che quello che è successo è stato che lo studio ha cambiato leadership nel frattempo, e poi Creed III ha fatto molto bene al botteghino, quindi hanno iniziato a prepararsi per Creed IV. Questo succedeva l’anno scorso, ma ora c’è un problema con un co-protagonista di Creed IV. La trama che avevano pensato per la sceneggiatura di Drago era interessante, era una specie di ‘arrivo in America’, una specie di storia di immigrazione, con me e mio figlio, davvero bella.

© Riproduzione riservata