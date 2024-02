27 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 27 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Warner Bros. ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di The Watchers – Loro ti guardano, horror con Dakota Fanning basato sull’omonimo romanzo di A.M. Shine del 2022 che è stato scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan —> i dettagli

– GKids ha diffuso il primo teaser trailer del prossimo progetto di Ghost Cat Anzu, film d’animazione prodotto dalla Toho che è stato diretto da Yoko Kuno e Nobuhiro Yamashita.

La trama:

Karin, 11 anni, viene abbandonata dal padre a casa del nonno, monaco di una piccola cittadina della campagna giapponese. Il nonno chiede allora al suo gatto fantasma Anzu, gioviale e disponibile anche se piuttosto capriccioso, di prendersi cura di lei. L’incontro di questi due forti caratteri provocherà scintille, almeno all’inizio…

Il teaser internazionale:

– Warner Bros. ha diffuso il trailer di Horizon: An American Saga, epopea western in 4 parti che è stata diretta – e vede protagonista – Kevin Costner. Nel cast ci sono anche Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Luke Wilson, Thomas Haden Church, Jena Malone, Michael Rooker, Alejandro Edda, Will Patton e Tatanka Means. Data di uscita del primo capitolo: 28 giugno.

La trama:

Seguiamo un arco temporale multiforme di 15 anni di espansione e insediamento del West prima e dopo la guerra civile. Vissuto attraverso gli occhi di molti, questo viaggio sarà pieno di pericoli e intrighi, dal costante assalto degli elementi naturali alle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano su quelle terre e alla determinazione e, in molti casi, la spietatezza di coloro che cercarono di colonizzarle.

Il trailer internazionale:

– Paramount+ ha diffuso il primo trailer della quinta – e ultima stagione – di Star Trek: Discovery, che debutterà il 5 aprile. Nel cast troviamo Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dott. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira), Callum Keith Rennie (Rayner), Elias Toufexis (L’ak) e Eve Harlow (Moll).

La trama:

Il capitano Michael Burnham (Martin-Green) e l’equipaggio della U.S.S. Discovery svelano un mistero che li porterà in un’epica avventura attraverso la galassia alla ricerca di un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma altri gli stanno dando la caccia… nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per se stessi e non si fermeranno davanti a nulla pur di ottenerlo.

Il trailer internazionale:

